Libri:'Morte agli infedeli', un thriller nel Duomo di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Un romanzo intimistico, che ha l'andamento di un thriller, con un'atmosfera emblematica che conduce il lettore lungo la storia fino a farlo diventare protagonista. Ecco il ritorno di Francesco Mario Passaro con 'Morte agli infedeli (edito da Ianieri Edizioni, 16 euro), avvocato penalista napoletano, alla sua quinta esperienza con la scrittura, dopo il noir 'Attesa di giudizio' (Iris 4 edizioni), il romanzo di formazione 'La città dei sangui' (goWare edizioni) il legal thriller 'Stanze segrete' (Rogiosi editore) e il thriller psicologico 'Le donne di Arturo' (Erudita Editrice di Giulio Perrone).

Mancano pochi giorni alla festa di San Gennaro. Nessun festeggiamento, tuttavia, potrebbe distrarre l'infelice Nerea Fusco, vicequestore: sua figlia Lidia è malata e sta per morire.

Nerea è anche preoccupata per Gaia, la gemella di Lidia, per come potrebbe reagire a tutto il dolore in agguato. Anche la misteriosa morte del cardinale Bondja, che dovrebbe scuotere il vicequestore Fusco dal proprio torpore, non sortisce alcun effetto. Durante i funerali del cardinale, un gruppo di jihadisti riesce a impossessarsi del Duomo di Napoli e a prendere in ostaggio il sindaco, dei giudici, dei malavitosi e degli attori. I terroristi, oltre alla scarcerazione di un jihadista e alla cessione del 'Tesoro' di San Gennaro, pretendono armi e droga della criminalità organizzata, persino quella nascosta nei cappelloni della città. Rashad, il loro capo, è disposto a uccidere senza alcuna pietà, e comincia subito a esprimere la propria malvagità sugli ostaggi. Nerea, esperta nei delitti di matrice terroristica, nelle trattative coi pentiti e nella gestione di fonti confidenziali, deve mettere da parte il suo dramma personale e mediare con Rashad.

"Morte agli infedeli ispeziona le risorse dell'amore di una madre verso le figlie - spiega Passaro - Un romanzo fatto di piccole gioie, grandi dolori e tanti ricordi che tornano nella vita di Nerea per farle del male o salvarla per sempre, in un'ambientazione che probabilmente soltanto all'ombra del Vesuvio può ottenere una sua verosimiglianza". 'Morte agli infedeli' sarà presentato venerdì prossimo, 18 giugno, alle ore 18, nella libreria Iocisto. a Napoli. (ANSA).