Premi: a Salerno il Best practices per l'innovazione

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Dopo la scorsa edizione completamente digitale, a causa della pandemia, il Premio Best Practices per l'innovazione, giunto alla XV edizione e nato su proposta del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, torna in presenza mercoledì 16 e giovedì 17 giugno, alla Stazione Marittima di Salerno. L'iniziativa è organizzata da Confindustria Salerno, in collaborazione con la Camera di Commercio.

Una due giorni in cui aziende, start up, spin off e organizzazioni avranno l'opportunità, è stato sottolineato, di presentare i loro progetti per le categorie "Tecnologie abilitanti 4.0 applicate al settore e filiera turistico/beni culturali" (innovazioni tecnologiche 4.0), "Digitalizzazione" (innovazioni di processo) e "Agrotech" (innovazioni di settore) a una giuria composta da esperti, imprenditori, policy marker, investitori, accademici e rappresentanti dell'ecosistema dell'innovazione.

Creatività e contaminazione, è stato rilevato, "sono le parole chiave della kermesse, che promuove la cultura dell'innovazione e dell'imprenditoria in Italia, generando un meccanismo virtuoso di condivisione delle progettualità e che, nel tempo, ha dato vita a tante nuove idee e iniziative imprenditoriali, partendo da Salerno e raggiungendo il resto d'Italia". (ANSA).