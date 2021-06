Napoli: Fico, massimo sostegno a Manfredi

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Pieno appoggio del presidente della Camera, Roberto Fico, al candidato sindaco di PD e M5S alle amministrative di Napoli, Gaetano Manfredi. "Sono convinto che Manfredi abbia le idee assolutamente chiare - ha detto Fico, a margine di una cerimonia con gli artigiani di via San Gregorio Armeno - quando parla lo trovo centratissimo, ed ha modo di fare politica dialogante istituzionale concreto e anche decisionista, in un laboratorio importante".

"Senza dubbio lo sosterrò al massimo perché penso che sia la scelta migliore per la città" ha concluso il presidente della Camera. (ANSA).