Covid: Campania, accertati altri 199 casi positivi

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Sono 199 i positivi accertati in Campania nelle ultime 24 ore di cui 146 asintomatici: e 53 sintomatici. E' quanto fa sapere l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I positivi - sia sintomatici che asintomatici- si riferiscono ai tamponi molecolari che sono stati 8.686 mentre quelli antigenici ammontano a:4.257 I pazienti deceduti sono 11 (3 deceduti nelle ultime 48 ore, 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri) Il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia è di 7.326 I guariti nelle ultime 24 ore sono 648; il totale guariti è di 354.088. I posti letto di terapia intensiva disponibil sono: 656, quelli sono 40.

I posti letto di degenza disponibil son: 3.160 (posti letto Covid e Offerta privata.), i posti letto di degenza occupati sono 467. (ANSA).