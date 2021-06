Università:alla Vanvitelli Master di Dietetica per la Salute

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Comincerà martedì 8 giugno la settima edizione del Master in "Dietetica Applicata allo stile di vita" istituito presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

"Gli iscritti, già in possesso di un diploma di laurea, frequenteranno per un anno il corso di studio che prevede lezioni teoriche e tirocini pratici. L'esame finale consisterà nella discussione di una tesi riguardate i vari aspetti della nutrizione umana in relazione allo stile di vita" evidenzia il professore Marcellino Monda, direttore del Master, nonché del Dipartimento di Medicina Sperimentale della Vanvitelli.

"L'istituzione di questo Master - continua Monda - è nata dall'esigenza di dare una risposta concreta al fenomeno dilagante dell'obesità, che non risparmia purtroppo la Campania.

Creare figure professionali con competenze multidisciplinari, dalla Nutrizione Clinica alla Dietetica dello Sport, significa intercettare le esigenze del territorio e mettere in atto, da parte dell'Università, la 'terza missione', cioè l'apertura al mondo che ci circonda. In altre parole, non solo didattica e ricerca, le prime due missioni, ma anche stretta interazione con la società per contribuire efficacemente alla soluzione dei problemi". "Il successo di questo Master è attestato dalla grande soddisfazione di coloro che hanno partecipato alle sei edizioni precedenti. Tutto ciò alimenta la speranza che il Master possa essere un valido strumento per la promozione di stili di vita salutari" conclude Monda. (ANSA).