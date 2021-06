Pugilato: qualificazioni olimpiche, eliminati 2 azzurri

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Comincia in salita il torneo delle qualificazioni olimpiche (le uniche per gli europei) del pugilato sul ring della Grand Dome di Villerbon-sur-Yvette, 20 chilometri a sud-ovest di Parigi. Assunta Canfora e Simone Fiori hanno infatti perso i rispettivi incontri degli ottavi di finale e vedono quindi svanire il sogno di partecipare ai Giochi di Tokyo. La Canfora, categoria 75 kg, ha perso ai punti 0-5 contro la turca Sennur Demir, mentre Fiori, categoria 81 kg, è stato battuto per 4-1 dal russo Imam Khataev.

Entusiasmante, invece, il successo di Irma Testa (57 kg) che sempre negli ottavi di finale ha dominato, imponendosi per 5-0, contro la russa Liudmila Vorontsova, , numero 8 del mondo e testa di serie numero 1 di questo torneo di qualificazione. Ora per andare a Tokyo la Testa deve vincere anche il match dei quarti di finale, oppure perdere contro una rivale che poi va in finale. (ANSA).