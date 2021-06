Da Ferrarelle bottiglia in plastica 100% 'autoriciclata'

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - In occasione della Giornata Mondiale dell'ambiente. Ferrarelle Spa presenta infinita, una linea di acque minerali realizzata utilizzando al 100% R-PET, con plastica riciclata direttamente dall'azienda.

Dal 2018 infatti l'azienda italiana si è dotata di uno stabilimento per il riciclo e la produzione di PET riciclato che ogni anno toglie dall'ambiente oltre 20.000 tonnellate di bottiglie provenienti dalla raccolta differenziata, trasformate in R-PET pronto ad una nuova vita.

"INFINITA - ha sottolineato Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente di Ferrarelle SpA - rappresenta allo stesso tempo sia un ulteriore traguardo di sostenibilità, sia nuovo punto di partenza per la nostra azienda che continuerà ad essere in prima linea nell'applicare i principi dell'Economia Circolare, investendo in innovazione di packaging e di processo, con focus nell'eco-design con l'obiettivo di aiutare i nostri consumatori a riciclare in maniera semplice le nostre bottiglie affinché abbiamo infinite nuove vite".

La nuova linea prende il nome dal potenziale infinitamente riciclabile della plastica PET ed è pensata per il settore Ho.Re.Ca., come bar e ristoranti.

Sono tre le referenze: Ferrarelle, effervescente naturale; Natìa, minerale oligominerale; Maxima, effervescente naturale rinforzata con il gas naturale della sua sorgente, che si affiancano agli altri formati destinati al canale retail (1,5 L e 0,5L), già realizzati con almeno il 50% di PET riciclato sempre direttamente dall'azienda. (ANSA).