Scavi Pompei:ieri e oggi 5.328 ingressi, trend positivo

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI)., 02 GIU - Due giorni positivi per il Parco archeologico di Pompei e i siti periferici, che hanno visto ritornare tra le antiche mura delle domus i turisti entusiasti di poter visitare i luoghi della storia e dell'arte vesuviana. Ieri Pompei ha contato 2.836 presenze e oggi 2.492 visitatori, per complessivi 5.328 ingressi, che hanno superato quelli dell'ultimo weekend. I numeri sono in crescita e anche i siti periferici accolgono di nuovo i visitatori. Oggi sono stati 128 a Oplontis e 6 al Museo "Libero D'Orsi" di Castellammare di Stabia. Qui, Villa San Marco ha contato nei giorni scorsi una media di una cinquantina di ingressi, con punte di 72 visite domenica scorsa. (ANSA).