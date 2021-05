Mostre: Napoli, alla DAFNA 'The New Empire' di Elettrico

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - La DAFNA Gallery in collaborazione con la Fondazione Morra presenta da domani all'11 luglio a Napoli il nuovo progetto espositivo di Maurizio Elettrico.

Nelle vesti di curatore l'artista porta per la prima volta alla DAFNA parte del suo ampio 'The New Empire', un luogo dell'immaginario dove trovano casa i più disparati linguaggi artistici. E Lily Moore e Sarah Powers sono gli artisti immaginari di un lontano futuro attraverso i quali si parla al pubblico. L'uso della matita, i colori decisi, le forme , traducono l'intento di volere provocare in chi osserva continue emozioni.

Come due sciamani i due personaggi esplorano con la loro arte gli aspetti sottili della natura, dalle volatili entità messe a guardia di esseri e cose. Al tratto artistico di Lily Moore Maurizio Elettrico affida, attraverso l'esposizione di tre tele e tre carte dipinte, la rappresentazione di un mondo estetico a metà tra il medioevo fantastico e il naturalismo grafico, dove trovano vita creature benigne, anche se di aspetto feroce e mostruoso, guardiani di luce, protettori della purezza . Con Sarah Powers ci proietta invece nella dimensione del primitivismo, attraverso un'intensa trasgressione nello sviluppo formale dei suoi soggetti. Sue sono in mostra due grandi tele e due giardini, luoghi dove potere collocare forme naturali dall'aspetto fantastico.

La mostra, in via Via Santa Teresa degli Scalzi 7 dopo la giornata inaugurale è aperta su appuntamento dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ANSA).