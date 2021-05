400 tonnellate di abiti usati sequestrati dalla Gdf

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - Circa 400 tonnellate di indumenti usati e di scarti di lavorazione tessile sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, a Ercolano (Napoli) in un' impresa di commercio all' ingrosso e recupero di rifiuti tessili.

Il materiale non era sanificato ed era stoccato in un' area di 1600 metri quadrati, che è stata sequestrata insieme al deposito.

Nel locale sono state trovate anche 2 tonnellate di materiale plastico ed attrezzature da lavoro.

I finanzieri del Comando di Portici hanno identificato 18 lavoratori in nero, 4 dei quali sono risultati percettori del Reddito di Cittadinanza.

Due responsabili dell' impresi, un 50enne e un 49 enne di Ercolano, sono stati denunciati per la mancanza di autorizzazioni in materia ambientale.

L' impresa è stata segnalata alla Direzione Territoriale del ministero del Lavoro per un provvedimento di sospensione (ANSA).