Vaccini: Campania; in due giorni 74mila adesioni 45-49 anni

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Sono 74.113 i cittadini della Campania tra i 45 e i 49 anni che si sono ad oggi prenotati per il vaccino contro il covid19, aderendo sulla piattaforma della Regione aperta per loro da sabato scorso, 15 maggio. Per loro le vaccinazioni cominciano domani a Napoli, con i primi 3.000 convocati, e nelle altre Asl della Regione. In tutto, secondo i dati Istat 2019, sono oltre 435.780 gli abitati di quella fascia d'età in Campania ma l'adesione è appena partita e molti di loro sono stati già vaccinati nelle categorie professionali come quella dei medici, infermieri e personale delle Asl, insegnanti e personale scolastico e delle forze dell'ordine.

Prosegue intanto l'adesione anche dei cittadini tra i 50 e 59 anni, che è a 330.000 persone su una popolazione Istat di 858.684, che comprende anche in questa categoria tutti quelli già vaccinati per le categorie professionali di una fascia d'età ancora nel pieno delle attività lavorative. Le adesioni della categoria 60-69 anni è a quota 285.353 su 670.867, in un fascia d'età che comprende ancora molti lavoratori ma anche appartenenti a categorie fragili che già sono stati vaccinati.

