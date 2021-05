Guardia Costiera: sequestri prodotti ittici per 2 tonnellate

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Circa due tonnellate di prodotti ittici sequestrati, 80 sanzioni comminate e 650 controlli costituiscono il bilancio delle ispezioni condotte, a partire dal 20 aprile dalla Direzione Marittima della Campania, che comprende, oltre a Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, e Salerno.

I controlli hanno riguardato l' intera filiera della pesca, e le rivendite all' ingrosso ed al dettaglio dei prodotti ittici, 40 i sequestri effettuati dai militari della Guardia Costiera di prodotti irregolari e pericolosi per la salute.

Circa 200 kg di pesce spada sono stati sequestrati in una pescheria di Portici e 700 kg al Mercato ittico di Volla., (ANSA).