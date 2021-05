Autostrade Meridionali: Luigi Massa nuovo ad

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Luigi Massa è il nuovo amministratore delegato della società Autostrade Meridionali spa. Subentra a Giulio Barrel, dimissionario.

Il Cda, infatti, riunitosi in seguito alle dimissioni con efficacia odierna di Barrel dalla carica di ad e di consigliere di amministrazione, ha cooptato Massa quale consigliere nominandolo poi ad.

Luigi Massa - che è anche amministratore delegato di Tangenziale di Napoli spa - rimarrà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti convocata in sede ordinaria il 16 giugno (in prima convocazione). L'assemblea ratificherà la nomina di Massa. (ANSA).