Salernitana: squadra all'Arechi, accoglienza composta

(ANSA) - SALERNO, 11 MAG - Scortato dalle forze dell'ordine, il pullman della Salernitana neopromossa in serie A è arrivato allo stadio Arechi di Salerno. Ad attendere i giocatori granata c'erano i giornalisti e gruppetti di tifosi che hanno applaudito al passaggio del bus. All'interno dello stadio, ad attenderli, i familiari dei giocatori che stanno per riabbracciare i propri cari. Al momento non si è verificato alcun assembramento. Oltre alle forze dell'ordine, solo sostenitori, famiglie e bambini che stanno salutando i giocatori.

Un'accoglienza composta e rispettosa anche in segno di lutto per la tragedia avvenuta ieri sera, quando un giovane tifoso è morto in seguito ad un incidente stradale per cause ancora in corso di accertamento. (ANSA).