Incidente durante festa Salernitana: sequestro caschi e moto

(ANSA) - SALERNO, 11 MAG - Sono ancora in corso di accertamento le cause della morte del giovane Loris Del Campo, deceduto nella serata di ieri in un incidente stradale a Salerno. Mentre la città festeggiava la promozione calcistica della squadra granata in serie A, il 28enne è morto in sella alla sua Honda SH150, mentre percorreva il Lungomare Trieste.

Con lui c'era anche una ragazza. Le indagini sono state affidate al Comando della Polizia municipale di Salerno. Al momento i caschi dei due giovani sono stati sequestrati, così come il motociclo e una macchina che si trovava di passaggio in quei drammatici momenti.

Folla e commozione ieri sera all'arrivo della salma in obitorio.

Tanti tifosi si sono recati a rendere omaggio a questa giovane vita spezzata. Intanto la salma è stata liberata dal pm incaricato ed è stata restituita ai familiari. Al cordoglio della comunità salernitana si aggiunge quello del sindaco di Vincenzo Napoli "fortemente addolorato". Il ragazzo era molto conosciuto ed era un tifoso della Salernitana. (ANSA).