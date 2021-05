Calcio: Mastella polemico su Mazzoleni, 'a pensar male...'

(ANSA) - BENEVENTO, 09 MAG - "A pensar male si fa peccato ma assai spesso si indovina. Lo diceva Andreotti e lo ripeto io.

Come mai l'arbitro Mazzoleni era nella cabina Var a Napoli ed oggi a Benevento. A Napoli contro il Cagliari annullò il gol di Osimen, oggi ha annullato il rigore del Benevento". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, commenta polemicamente sulla sua pagina fb l'arbitraggio per la sfida salvezza in serie A tra il Benevento e il Cagliari, vinta 3-1 dai sardi. (ANSA).