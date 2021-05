'Una scuola, un lavoro', programma per sostenere artigiani

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - 'Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza' è il titolo del programma della fondazione Cologni dei Mestieri d'arte che permette a decine di giovani dalle migliori scuole di arti e mestieri grazie anche al supporto di partner e mecenati, di fare un tirocinio presso un maestro d'arte.

A sostenerlo quest'anno c'è anche Nespresso che sostiene un tirocinio e una borsa di studio per due giovani artigiane in erba, una restauratrice e un'orafa.

Si tratta del tirocinio semestrale di Martina Tosoni ventisettenne che, dopo la laurea all'Accademia di Belle Arti, ha frequentato il master organizzato dalla Fondazione e ha iniziato i suoi sei mesi a Venezia, dove sta seguendo il restauro dei marmorini veneziani di un palazzo storico e della borsa di studio di Paola Rastelli Amato, impegnata nell'ultimo anno del corso di incastonatura e arte orafa in provincia di Caserta.

Oltre alla collaborazione con i maestri artigiani, i candidati e le candidate che affrontano il periodo di tirocinio partecipano in un master (realizzato in partnership con le Università Italiane) che fornisce loro nozioni base di storia delle arti applicate, personal branding, gestione della microimpresa e comunicazione digitale, fondamentali per il loro futuro da artigiani e imprenditori.

"Abbiamo scelto di affiancare Fondazione Cologni nella sua missione di mantenere viva l'artigianalità in Italia e darle nuova linfa attraverso il coinvolgimento e il sostegno alle giovani generazioni. Contribuire a raggiungere questo obiettivo - ha spiegato Stefano Goglio, Direttore Generale di Nespresso Italiana - è per noi un immenso onore che ci auguriamo di portare avanti anche negli anni a venire".

Grazie al sostegno di Nespresso al progetto 'Una Scuola, un Lavoro', "diamo a queste ragazze piene di talento e passione gli strumenti per formarsi, prima a scuola e poi in bottega" ha aggiunto il presidente della Fondazione Franco Cologni. (ANSA).