Scherma: assoluti a Napoli dal 4 al 6 giugno

Si svolgeranno al Palavesuvio di Napoli , dal 4 al 6 giugno, i Campionati italiani Assoluti a squadre di Scherma.

Le gare saranno a porte chiuse, per la normativa di prevenzione anti-Covid .

Si tratta dei primi titoli in palio per la scherma dalla ripartenza dell'attività agonistica. Il programma della manifestazione prevede il via il 4 giugno con il fioretto maschile, a seguire il fioretto femminile. Sabato 5 giugno tocca invece alla spada maschile e femminile, domenica 6 giugno, ultimo giorno di gara, gli specialisti della sciabola maschile e femminile.

I Campionati italiani Assoluti a squadre saranno trasmessi in diretta su Raisport.

"Napoli lancia il segnale della ripartenza", dice Diego Occhiuzzi, organizzatore dell'evento, "Ospiteremo - continua - una gara che apre la strada ai Giochi di Tokyo, in programma poche settimane dopo". "Al tempo stesso mostreremo che lo sport è in grado di ripartire, anche al tempo di una pandemia che ha inciso sulle discipline sportive nazionali", conclude Occhiuzzi.