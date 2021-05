++ Giovane 33enne uccisa nel Napoletano, fermato un uomo ++

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAG - Una giovane 33enne è stata uccisa ieri pomeriggio a San Paolo Bel Sito (Napoli) e oggi, fanno sapere i carabinieri, un 36enne è stato fermato su disposizione della Procura di Nola. Il cadavere semicarbonizzato di Ylenia Lombardo, come riferisce anche 'Il Mattino', è stato trovato nella serata di ieri in un'abitazione di Via Ferdinando Scala.

La giovane sarebbe stata picchiata e poi divorata dalle fiamme dalla cintola in su. Indagini sono in corso da parte dei militari della Compagnia di Nola. (ANSA).