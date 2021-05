Vaccini: folla in attesa alla Mostra d' Oltremare

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Ancora folla accalcata davanti all' ingresso della Mostra d' Oltremare di Napoli, Centro vaccinale della Asl NA1, e lunghe file in attesa nel pomeriggio di oggi.

Un migliaio di persone circa è in attesa tra i cancelli della Mostra d' Oltremare e nelle file all' interno della struttura.

L' assembramento genera tensioni tra presenti, addetti alla sicurezza e medici. Proteste da parte dei convocati per la vaccinazione per i ritardi che vengono attribuiti anche alle discussioni per la scelta del vaccino e per i rifiuti all' utilizzo di Astra Zeneca (ANSA).