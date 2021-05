Covid: Policlinico Vanvitelli attiva ambulatorio pediatrico

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - L'Azienda ospedaliera universitaria "Luigi Vanvitelli" di Napoli attiva il primo ambulatorio pediatrico per monitorare i piccoli pazienti che hanno contratto il SARS-CoV-2. Il reparto di alta specializzazione Malattie respiratorie pediatriche, coordinato da Michele Miraglia del Giudice, raccogliendo le istanze provenienti dal territorio, ha realizzato un percorso di follow-up per i bambini con manifestazioni respiratorie post covid. Per accedere all'ambulatorio basterà prenotare presso il Cup una visita pneumologica pediatrica. La visita (team composto da Fabio Decimo e da Cristiana Indolfi) si effettuerà seguendo tre diversi step: test spirometrico per valutare la funzionalità respiratoria; test del cammino (6 minuti) per valutare la frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno; ecografia polmonare eseguita presso il reparto di Radiologia. Secondo i dati nazionali, riportati da Miraglia Del Giudice, il 5 per cento dei bambini ha contratto il virus e di questi il 6 per cento ha rivelato complicanze respiratorie anche dopo la negativizzazione mostrando per lungo tempo, tosse, dispnea e cefalea. "L'attivazione di questo ambulatorio dimostra la costante attenzione che l'Azienda ha verso i bambini contagiati dal virus - sottolinea il direttore generale, Antonio Giordano - grazie al fondamentale gioco di squadra Policlinico-territorio è stato attivato un preciso follow up che consentirà un completo monitoraggio". (ANSA).