Riscatto Milan col Benevento, Pioli torna a sorridere

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Il Milan torna a sorridere. I rossoneri ritrovano Ibrahimovic e il successo dopo due sconfitte di fila: con il 2-0 al Benevento la squadra di Pioli sale momentaneamente al secondo posto scavalcando l'Atalanta (ma domani tocca alle altre avversarie) e si rimette in marcia per la Champions. Protagonisti del match di San Siro Calhanoglu, che sblocca in avvio (6' pt) il risultato e poi Theo Hernandez che fissa il risultato (15' st), dopo tantissime occasioni da gol.

Super tra le fila del Benevento il portiere Montipò che ha negato più volte la rete a Ibrahimovic. Per la squadra di Pippo Inzaghi il match del cuore è amaro: i campani restano infatti a 31 punti in piena zona retrocessione. (ANSA).