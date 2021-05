Pioli "Ibra ci era mancato, Milan ha reagito"

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, nelle ultime partite certe situazioni ci hanno penalizzato, mentre stasera ho visto buone cose. Ibrahimovic? E' un campione che fa crescere il valore della squadra e dei proprio compagni, non averlo avuto per tanto tempo ci ha penalizzato". Stefano Pioli commenta così il successo sul Benevento che riscatta i due ko di fila dei rossoneri. "Le due sconfitte le abbiamo subite a livello mentale - ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn -, abbiamo reagito e mostrato carattere. La squadra maturerà. Non vincere stasera sarebbe stato negativo per la nostra ripresa e per la classifica: per giocare così bisogna sapersi muovere bene, dobbiamo migliorare è essere più solidi quando gli avversari hanno la palla. Stiamo facendo bene perché la società ci sta mettendo in condizioni di farlo. Tutto il supporto per concludere al meglio la stagione".

