De Luca, Pnrr? Non è sigla ma un convoglio ferroviario

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - "Il Pnrr? Non è una sigla ma un convoglio ferroviario, chi ha scelto questo titolo meriterebbe due anni di carcere perché è capace di qualsiasi delitto". E' il commento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"E cosa significa questa sigla, piano nazionale di ripresa e di resilienza - aggiunge - resilienza è parola il cui significato è sconosciuto al 99% dei cristiani normali. Pnrr è un po' come una delle sigle date alle galassie di nuova scoperta". (ANSA).