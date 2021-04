1 maggio: Ronghi (Cnal), partecipazione e trasparenza

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - "Il nostro 1° maggio è dedicato ai temi fondamentali per l'Italia: le politiche attive per il lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e la trasparenza dei sindacati". E' quanto afferma il segretario generale della Confederazione Nazionale Lavoratori, Salvatore Ronghi, che domani alle ore 11 in Piazza Municipio, a Napoli, terrà una conferenza stampa insieme con i dirigenti sindacali delle diverse categorie del mondo del lavoro.

"Presenteremo il nostro Documento sindacale per la Festa del Lavoro che sarà portato all'attenzione del Parlamento affinchè approvi una legge che introduca il riconoscimento giuridico dei sindacati, nuovi criteri per la rappresentatività e per la trasparenza e per un nuovo modello contrattuale e sindacale" - annuncia Ronghi, che sottolinea: "Cnal lancia la sfida per un sindacato credibile, trasparente, democratico ed incisivo per la rinascita economica, sociale ed occupazionale della nostra Nazione".

Alle ore 10,30, in diretta sulle pagine facebook di Cnal e di "Nuove Socialità", ci sarà la videoconferenza nazionale che vedrà la partecipazione di dirigenti sindacali in collegamento dai luoghi di lavoro delle principali città italiane, del segretario generale Salvatore Ronghi, del deputato Walter Rizzetto (FdI), della vice responsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso, dei senatori Maurizio Gasparri e Roberta Toffanin di Forza Italia, della vice presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Renata Polverini, del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, dell'assessore regionale al Lavoro, attività produttive e turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, della presidente del FMPI Antonella Terranova, del giuslavorista Giuseppe Fontanarosa, della presidente dell'Opn, Rosa Pestilli. (ANSA).