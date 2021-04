Whirlpool: marcia di protesta da Napoli a Carinaro

(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - "Centocinquanta lavoratori della Whirlpool di Napoli, in un'azione spontanea di protesta e in accordo con i lavoratori di Caserta, si spostano presso il sito di Carinaro per un sit-in di protesta ai cancelli del polo ricambi della multinazionale, manifestano contro l'ennesimo incontro senza risposte concrete e contro l'azienda che conferma la chiusura di Napoli, nonostante l'aumento dei carichi di lavoro negli altri stabilimenti d'Italia e il record di vendite nel nostro paese". E' quanto afferma Antonio Accurso, segretario generale aggiunto Uilm Campania. "Il governo - aggiunge Accurso - intervenga per fare rispettare gli accordi e il nostro paese e faccia veramente qualcosa per difendere il Sud. La vertenza Whirlpool è la vertenza simbolo del Sud sempre abbandonato, delle multinazionali che spadroneggiano, della politica che deve dare risposte. L'Europa, il governo e tutte le forze politiche dicono che si deve ripartire dal Sud. Se non ora quando?" (ANSA).