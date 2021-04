Vaccini: accertamenti Pm Napoli su presunti 'salti di fila'

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - Verificare se ci siano stati tentativi di "saltare la fila": la Procura di Napoli ha disposto una serie di accertamenti che saranno eseguiti dagli investigatori della Squadra Mobile sui cosiddetti "furbetti del vaccino" cioè persone che per farsi vaccinare contro il Sars-Cov-2 si sarebbero registrate sulla piattaforma regionale come "caregiver", senza averne i requisiti, o come soggetti fragili, pur non rientrando tra coloro che sono affetti dalle patologie che rendono determinati soggetti maggiormente esposti agli effetti del virus.

Le posizioni al vaglio sarebbero un centinaio. Si tratta di nomi, peraltro, già raccolti anche dei carabinieri del Nas. Una indagine interna è stata disposta anche dal direttore dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva.

Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati e neppure sono state formulate ipotesi di reato: quella più plausibile apparirebbe al momento il falso. Non si escludono anche che il vaccino sia stato somministrato a causa di errori formali. (ANSA).