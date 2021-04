Lunedì' riapre il Bosco di Capodimonte

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Con il passaggio della Campania in zona arancione, da lunedì prossimo riapre il Real Bosco di Capodimonte. Lo ha annunciato la direzione del parco e del Museo.

Il bosco sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19.30.

Il museo di Capodimonte, invece, resta chiuso fin attesa delle nuove indicazioni del ministero per i Beni culturali..

La Direzione del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, invita i frequentatori al rispetto delle regole sanitarie di contenimento del contagio da Covid 19 (mascherina da indossare anche all'aperto, distanziamento sanitario e divieto di assembramento).

L'attività di corsa e jogging è ammessa dalle 7.alle 9.

L' invito ai runners è di correre nel Bosco seguendo il percorso indicato dalla segnaletica. E'' consentita l' attività sportiva amatoriale e non agonistica. Vietati gli sport da contatto (rugby, cricket, calcetto).

Vietati anche i picnic in qualsiasi area del sito. Si potrà andare in bici, con andatura moderata da passeggio rispettando il distanziamento di 2 metri.

Tra gli interventi realizzati per migliorare la qualità degli spazi e la fruizione del parco la Direzione del Parco segnala che sono state integrate più di 150 panchine, creati 4 nuovi spazi picnic, ed installati110 cestini per la raccolta dei rifiuti e 30 cestoni in legno più capienti nelle aree di maggiore permanenza. (ANSA).