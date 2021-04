Wellness prostituzione, sequestrato centro massaggi a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - "Relax & wellness" in un ambiente "riservato, pulito", "sanificato e climatizzato": è quanto offriva sul web centro massaggi abusivo, dove si praticava anche la prostituzione, scoperto dai carabinieri a Napoli. Il centro, dal nome esotico, che si trova a pochi passi da piazza Garibaldi, trovato grazie alla segnalazione dei cittadini, preoccupati dall'anomalo andirivieni malgrado la pandemia. Sul web gli annunci lasciavano ben poco all'immaginazione, con foto di ragazze seminude e in pose provocanti.

I militari della stazione di Borgoloreto hanno ispezionato il locale e trovato camere complete di lettini, tappeti, creme cosmetiche e oli. All'interno 4 ragazze di età compresa tra i 20 e i 24 anni, tutte napoletane, che si sono dichiarate massaggiatrici.

A ciascuna è stata notificata una sanzione per violazione delle norme anti Covid-19. La titolare del centro, invece, una 50enne di Casoria (Napoli), è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione. Il locale è stato sequestrato. (ANSA).