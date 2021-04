Tredicenne aggredito con tirapugni da coetanei nel parco

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO, 15 APR - Tredicenne aggredito e picchiato da coetanei con un tirapugni di metallo mentre passeggia nel parco. È accaduto a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, dove un ragazzino è stato dapprima aggredito verbalmente e poi fisicamente con un tirapugni di metallo da un coetaneo, che era in compagnia di altri adolescenti.

Il ragazzo, colpito al volto, è stato soccorso dal padre e portato in ospedale, dove gli hanno medicato e suturato la ferita. Gli aggressori, invece, sono stati identificati dai carabinieri e segnalati ai servizi sociali. Lo rende noto il sindaco Gianluca Del Mastro, il quale sottolinea di essere "addolorato per quanto accaduto". "Il ragazzino è stato aggredito gratuitamente - ha spiegato - all'improvviso, mentre passeggiava tranquillamente. Queste forme di violenza vanno condannate con forza. Gli autori del gesto sono già stati identificati e segnalati ai nostri servizi sociali che intraprenderanno un percorso con le famiglie e con questi ragazzini". Del Mastro, infine, sottolinea che bisogna "lavorare duramente nelle famiglie e nelle scuole per educare i ragazzi alla legalità". (ANSA).