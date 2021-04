Il Palasport di Monterusciello diventa centro vaccinale

(ANSA) - POZZUOLI, 15 APR - Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia ed il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, Antonio D'Amore hanno visitato nella tarda mattinata il nuovo centro vaccinale aperto a Monterusciello nel palaTrincone. Erano gia' in corso le prime somministrazioni di vaccino ai pazienti prenotati tra i 60 ed i 69 anni, nei quattro box gia' attivi. La struttura al momento ospita sei box vaccinali che da domani saranno tutti funzionanti.

'L'amministrazione di Pozzuoli - ha detto Figliolia - ha scelto questo sito per gli ampi spazi a disposizione e per la possibilita' di offrire all'utenza una ospitalita' adeguata.

Ringrazio gli operatori della Protezione Civile per il lavoro preparatorio svolto e per il costante supporto che stanno offrendo, garantendo che le operazioni si svolgano in maniera lineare e con ordine'. Il sindaco ha rivolto anche un appello ai cittadini, unendosi alle sollecitazioni gia' fatte dall'Azienda Sanitaria. 'Mi auguro che i nostri concittadini rispondano alle convocazioni e non si sottraggano alla vaccinazione. Solo in questo modo possiamo superare l'incubo della pandemia!'.

All'appello del sindaco si e' unito anche il direttore generale Asl D'Amore, che ha sottolineato anche la bonta' della struttura. 'Ci sono spazi adeguati. I nostri pazienti non saranno sottoposto a stress ulteriori'. Sia il sindaco che il direttore Asl si sono intrattenuti con alcuni sanitari e pazienti in attesa di ricevere la somministrazione di vaccino.

Per oggi sono attesi a Monterusciello 320 pazienti, domani si passa a 500 e dalla prossima settimana il programma prevede la somministrazione di 800 dosi al giorno. (ANSA).