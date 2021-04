Scuola: Napoli, protesta a Bagnoli contro orari lezioni

Nel giorno in cui a Napoli si torna a scuola, nel quartiere di Bagnoli sono scesi in strada a manifestare i genitori degli alunni dell'istituto comprensivo 'Madonna Assunta'. Le famiglie, circa una settantina, hanno inscenato un corteo lungo le strade del quartiere per protestare contro le modalità del rientro in aula decise dalla dirigente scolastica. Le famiglie definiscono "assurdi e incomprensibili" gli orari stabiliti.