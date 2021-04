Protesta mercatali, rimosso dopo 10 ore il blocco sulla A1

(ANSA) - CASERTA, 06 APR - Dopo quasi dieci ore, è stato rimosso il blocco realizzato nel tratto casertano dell'A1 Roma-Napoli da parte degli operatori mercatali, che hanno ricevuto rassicurazioni dalla delegazione recatasi a Roma su un incontro che si terrà domani nella capitale tra i rappresentanti dei lavoratori e il Governo. "E' stata una giornata dura - dice Peppe Magliocca, presidente di Ana-Ugl Caserta, sindacato degli ambulanti che ha organizzato la protesta - chiedo ancora scusa a cittadini e forze dell'ordine per i disagi provocati, ma era necessario dar vita ad una protesta di questo tipo per alzare l'attenzione sulla nostra categoria, che non lavora da quasi due mesi, ed è ormai allo stremo. Auspichiamo che domani da Roma possano arrivare notizie positive sulla riapertura di fiere e mercati ma anche in relazione al pagamento della tosap, la tassa di occupazione del suolo comunale; pagarla senza aver lavorato è un danno per noi". A mediare con i manifestanti i funzionari della questura di Caserta e della prefettura. La protesta si è svolta nei pressi dello svincolo di Caserta Sud, con diverse centinaia di furgoni a bloccare il traffico in entrambe le direzioni. Sono state istituite uscite obbligarorie per bypassare il blocco, con code e rallentamenti per l'intera giornata. (ANSA).