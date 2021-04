Covid: De Luca,mantenere rigore o avremo altri mesi calvario

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - "La brutta notizia non è il permanere della Campania in zona rossa ma i dati del Covid con 500 morti al giorno in Italia. Numeri che ci impongono di mantenere una posizione di grande rigore e prudenza: allentare ora la presa sui problemi significherebbe avere altri mesi di calvario". Così il presidente della Regione Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti al termine della riunione con l'Anas per il punto sui lavori di riapertura della statale amalfitana dopo la frana di due mesi fa. "Queste due settimane di sacrificio ci consentiranno di respirare. Se avremo i vaccini che ci servono siamo molto fiduciosi sul poter concludere l'immunizzazione di tutti i campani entro fine estate. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo firmato il contratto per le dosi di Sputnik sperando che l'Aifa si decida a valutare il nuovo vaccino. In Campania abbiamo bisogno di somministrare oltre 9 milioni di dosi per immunizzare circa 4,7 milioni di cittadini: un lavoro enorme, ci servono i vaccini. Qualcosa in più è arrivato ma non tutto quello che ci serve". (ANSA).