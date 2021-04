Covid: in aumento casi positivi in Campania, sono 2258

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - E' in aumento il numero dei casi positivi al Covid in Campania. Secondo i dati dell'Unità di Crisi della Regione Campania sono 2258 i positivi nelle ultime 24 ore (734 sintomatici) su 19.536 tamponi molecolari esaminati.

Se ieri il tasso di incidenza era del 10.5% oggi è dell'11,55%.

55 i decessi - 36 deceduti nelle ultime 48 ore, 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri - e 2571 i guariti.

In merito alla situazione degli ospedali, resta invariato a 160 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva al pari di quelli della degenza, oggi 1586 e ieri un posto in più. (ANSA).