Covid: De Luca, spostamenti vietati, ok solo se motivati

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Un'ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in vista della Pasqua, prevede che resti "vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza abituale".

Inoltre, nei giorni 3, 4 e 5 aprile, "è consentito, in ambito regionale, lo spostamento, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi" (ANSA).