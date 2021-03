Vaccini: la Campania compra lo Sputnik

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - La Campania ha firmato un accordo per l'acquisto del vaccino russo Sputnik V. La Regione ha siglato dei cosiddetti "accordi congelati", che cioè saranno attuati non appena l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) darà l'approvazione all'uso del farmaco. La notizia - riferita a da Repubblica Napoli e riportata dall'agenzia russa Tass - è stata confermata all'ANSA da fonti della Regione. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi al "contratto per la fornitura del vaccino Sputnik" ringrazia "l'Ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito". (ANSA).