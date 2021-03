Covid: esercenti in piazza a Salerno, "vogliamo lavorare"

(ANSA) - SALERNO, 25 MAR - "Dopo il voto solo persecuzione.

Ora aiuti dalla Regione". È uno degli striscioni esposti dai lavoratori autonomi che questa mattina hanno protestato a Salerno. Il corteo si è formato dinanzi alla sede del Comune per poi snodarsi tra le strade del centro storico fino a raggiungere piazza Portanova e Corso Vittorio Emanuele. In strada c'erano i rappresentanti di diverse categorie, tra cui ristoratori, bar, sale scommesse, artigiani e palestre.

"De Luca, noi vogliamo lavorare. Tu quando inizi?", il messaggio rivolto al governatore della Campania e accompagnato dal coro "Libertà, libertà" che sta caratterizzando le principali proteste organizzate nelle piazze italiane. Il corteo, al quale hanno partecipato oltre 200 persone, si è svolto senza problemi di ordine pubblico. Al vaglio ulteriori azioni di protesta da mettere in campo. (ANSA).