No Dad in piazza a Napoli, con loro le showgirl Mazza e Maya

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Personaggi del piccolo schermo ma prima di tutto mamme di bambini alle prese con i primi anni di formazione in tempi di Covid e di scuole chiuse: c'erano anche Veronica Maya e Maria Mazza, volti noti della tv, stamattina in piazza a Napoli a dar man forte alle altre mamme dell'associazione 'Scuole Aperte Campania'. Il raduno a via Nazario Sauro, poco lontano dalla sede della Regione Campania cui i manifestanti chiedono di riaprire le porte della scuola.

Una galassia variegata che comprende anche le insegnanti dei nidi aderenti al Sic (Servizi per l'Infanzia Campania) e gli operatori del trasporto scolastico, gli autisti dei pullmini gialli (148 nella sola città di Napoli) che da un anno non lavorano né ricevono sostegni. In testa loro, Veronica Maya e Maria Mazza.

Schierati in circolo ci sono i pullmini gialli del trasporto scolastico. A rappresentare le ragioni degli autisti il leader di Assodiritti Carlo Di Dato. (ANSA).