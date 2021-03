Maradona: Consolato, Diego Armando Jr cittadino argentino

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - "Ancora una volta Diego ci da' allegria, sentire il desiderio di suo figlio di essere argentino, le sue richieste d'informazioni riguardo a come ottenere la nazionalità anche per i suoi figlioli, incrementano il nostro orgoglio di essere argentini, così come riusciva suo padre con il pallone tra i piedi o quando, seguendo le sue convinzioni, si ribellava di fronte a ciò che considerava ingiusto". Così Ana Tito, console generale dell'Argentina a Roma, annuncia, in una nota, il conferimento il prossimo 25 marzo, nella sede del Consolato, della cittadinanza argentina al figlio italiano di Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona jr, nato a Napoli, è allenatore di calcio e padre di due figli.

La legge di cittadinanza, che prevede questa possibilità per i figli di argentini nati all'estero, permetterà a Maradona di raggiungere ciò che definisce come "il compimento di un sogno a lungo desiderato". "Ho sempre avuto la voglia e il desiderio di confermare la mia discendenza argentina - ha detto -. Ho sempre saputo con certezza di essere 50 per cento napoletano e 50 per cento argentino. Per me, è un orgoglio ed un'emozione enorme e so che, dal cielo, anche mio padre sarà molto orgoglioso, il suo amore per l'Argentina era più grande di lui" ha detto il giovane Maradona quando dal Consolato gli è stato confermato che tutta la documentazione era in ordine "e lo aspettano, anche essi emozionati, per realizzare la sua opzione per la nazionalità argentina".

Conclude il console: "A Napoli si sostiene come un mantra che Diego fu 'un napoletano nato in Argentina' e prossimamente noi, gli argentini, potremo concludere questa affermazione - indiscutibile perché nasce dall'affetto - dicendo che "tutti i Maradona nati a Napoli sono anche argentini". (ANSA).