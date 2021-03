Covid: a Pozzuoli chiusa con reti metalliche l'area darsena

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 11 MAR - L'area della darsena in prossimità dell'imbarco per le isole del golfo a Pozzuoli (Napoli) è stata recintata e delimitata con reti metalliche, già dal pomeriggio di ieri. La decisione del sindaco, Vincenzo Figliolia, ha anticipato di qualche ora le disposizioni del governatore Vincenzo De Luca, proprio per evitare e limitare al massimo assembramenti in un'area fortemente interessata dalla movida.

Chiusa anche la passeggiata intorno al porticciolo. Lasciato un unico accesso per i residenti e per la chiesa dell'Assunta che sorge sul lato Sud della darsena. In quest'area sono stati registrati nei fine settimana numerosi assembramenti con notevoli problemi per le forze dell'ordine di imporre il rispetto del le norme anti-Covid. La chiusura, al momento, è prevista fino al 21 marzo prossimo. (ANSA).