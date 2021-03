AstraZeneca, Nas in centro vaccini Napoli per sequestro dosi

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - I carabinieri del Nas di Napoli si sono recati nei padiglioni della Mostra d'Oltremare della città, dove è stato allestito il centro per la vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 per sequestrare una partita di vaccini facente parte del lotto ABV2856 bloccato da Aifa in seguito ad una morte sospetta in Italia e ad alcune segnalazioni in Europa.

I militari si sono presentati ai varchi e dopo essersi fatti riconoscere sono entrati per acquisire le dosi del lotto.

