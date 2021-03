Napoli: figurina Panini extra per 100 gol Insigne

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La Panini ha realizzato otto figurine extra della nuova raccolta "Calciatori 2021". Queste figurine sono destinate a completare il 'Film del Campionato', la sezione speciale dell'album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall'inizio fino ai verdetti finali, e anche la nuova sezione Mvp (Most Valuable Players), dedicata ai migliori calciatori scelti dalla Lega Serie A nella stagione 2020-21.

Per quanto riguarda il 'Film del Campionato', la prima figurina celebra Lorenzo Insigne per i suoi 100 gol in azzurro, con il centesimo segnato su rigore durante la partita Napoli-Juventus lo scorso 13 febbraio nello stadio Diego Armando Maradona. Le altre quattro figurine sono invece dedicate a Romelu Lukaku per i 'gol pesanti' realizzati nel corso della stagione, a Luis Muriel per l' altissimo rendimento, al tecnico Davide Ballardini per il cambio di rotta impresso al Genoa e infine alla vittoria dell'Inter sul Milan nel derby con l'immagine della prima pagina de "La Gazzetta dello Sport" del 22 febbraio scorso dal titolo eloquente "Strapotere Inter".

Per quanto invece riguarda la sezione Mvp, le tre figurine sono dedicate ai calciatori scelti dalla Lega Serie A nei mesi da dicembre 2020 a febbraio 2021: Hakan Calhanoglu, Sergej Milinkovic-Savic e Romelu Lukaku. Queste otto figurine saranno disponibili in omaggio sabato prossimo 13 marzo, in una speciale bustina abbinata a "Sportweek" e 'La Gazzetta dello Sport'. Si tratta della seconda uscita di figurine extra (la prima è stata distribuita in edicola lo scorso 6 febbraio) ed è prevista la terza e ultima il 5 giugno prossimo.

La collezione "Calciatori 2021", che celebra il 60/o anniversario della Panini e della sua raccolta più famosa al mondo, si compone di 748 figurine da raccogliere in un album di grande formato da 132 pagine (ANSA).