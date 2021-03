Covid: in Campania incidenza oltre 14%, boom dei sintomatici

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - Sono 1.644 i nuovi positivi al Covid rilevati ieri in Campania, su 11.398 test processati.

Complice anche il minor numero di tamponi eseguiti di domenica, il tasso di incidenza balza al 14,42% (ieri era al 10,5).

Colpisce anche il numero di casi sintomatici, ben 505, mai così tanti negli ultimi mesi, quasi uno su tre rispetto ai contagi rilevati.

Ben 41 le vittime censite dal bollettino odierno dell'Unità di crisi (15 decedute nelle ultime 48 ore, 26 nei giorni precedenti) e 1.291 i guariti. Ancora in crescita la pressione sugli ospedali: i posti letto di terapia intensiva occupati salgono a 148 (+3 in un giorno), quelli di degenza a 1.425 (+29). (ANSA).