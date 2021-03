Covid: in Campania quasi 2800 positivi, curva all'11,58%

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - In Campania non si ferma la crescita della curva dei contagi. Oggi il bollettino dell'Unità di crisi regionale registra 2.780 positivi su 23.988 tamponi. Il tasso è dell'11.58% contro il 9,93% di ieri. 40 i morti, lo stesso numero di ieri. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 140, ieri erano 137 mentre sono sostanzialmente stabili i posti di degenza occupati, 1357, uno in più di ieri. (ANSA).