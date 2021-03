Covid: da lunedì Morcone in zona rossa

(ANSA) - BENEVENTO, 04 MAR - Da lunedì 8 marzo Morcone (Benevento) sarà zona rossa, indipendentemente dalle disposizioni nazionali relative alla Campania.

Lo ha deciso il sindaco Luigino Ciarlo in seguito all'aumento considerevole dei contagi da Covid-19.

Sono 43 i casi accertati nel Comune del Beneventano , con altri 10 positivi ai test antigenici che attendono la conferma ufficiale.

In quarantena, per contatto diretto, ci sono almeno altre 150 persone.

Da lunedì prossimo dunque a Morcone si potrà uscire solo per motivi di lavoro, salute e urgenza e per andare nei negozi che resteranno aperti.

Alle 22 scatterà il coprifuoco.

Ristoranti e bar saranno chiusi e si potrà acquistare cibo da asporto fino alle 18 dai bar e fino alle 22 dai ristoranti. Ammessa la consegna a domicilio. "Il quadro è preoccupante e non abbiamo alternativa. Con la collaborazione di tutti supereremo questo brutto momento", afferma il sindaco di Morcone. (ANSA).