Cinema: Resilienza, Generazione Vincente supporta film donne

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - Un film per la giornata della donna: è offerto da Generazione Vincente in occasione dell'8 marzo la visione di Resilienza, regia di Antonio Centomani, scritto da Maria Guerriero, prodotto da Lupa Film e tratto da una storia vera con al centro un amore malato e violento. "Generazione Vincente S.p.A., Agenzia per il Lavoro - spiega Sonia Palmeri, HR, Organization &Pubblic Affair - ha scelto di supportare questo film sul femminicidio perché siamo convinti che il lavoro sia l'antidoto contro ogni forma di sopraffazione e la dipendenza economica spesso è il motivo per cui la donna che subisce violenza, non denuncia. Noi crediamo che ogni azienda debba avere una responsabilità sociale d'impresa da coltivare, cioè vivere la consapevolezza che si possono sviluppare ed alimentare azioni ad alto valore sociale, anche facendo impresa. Generazione Vincente trova ogni anno lavoro a migliaia di donne e uomini ed all'interno del film ci sono vari passaggi in cui la protagonista si realizza grazie all'agenzia per il lavoro" . L'A:D. Alfredo Amoroso ricorda che "Generazione Vincente conta oltre il 65% di donne tra gli addetti, frutto di una politica di genere attenta''.

ll film Resilienza è patrocinato, anche da Women for Women against Violence e dall'Associazione Salvamamme. Le scene sono state girate a Ischia, nel cast Luca Capuano, Maria Guerriero, Giovanni De Filippis, Claudia Conte e Lucianna De Falco, con la partecipazione straordinaria di Antonio Catania. La visione gratuita sarà disponibile fino all'8 aprile, informazioni attraverso la newsletter di Generazione Vincente. (ANSA).