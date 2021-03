Polstrada: Rippa guida 'giudiziaria' Campania-Basilicata

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - E' il commissario della Polizia di Stato Claudio Rippa il nuovo Funzionario Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale "Campania-Basilicata".

Rippa, napoletano 54enne, sostituirà il Vice Questore Giovanni Consoli, che assume la direzione della Sezione di Polizia Stradale di Potenza, mentre la dottoressa Rossana Trimarco, Primo Dirigente della Polizia di Stato, già Dirigente della Sezione di Potenza, assumerà l'incarico di Dirigente della P.A.S. della Questura di Salerno.

Il Commissario Claudio Rippa, vincitore nel 1986 del concorso in Polizia come Agente, è stato dapprima alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Stato "San Paolo", poi, addetto alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Campania-Molise, successivamente, Comandante dei R.I.P.S. (i poliziotti motociclisti della Polizia Stradale), per poi essere assegnato quale Comandante del Distaccamento di Polizia Stradale di "Sorrento".

Dopo un breve periodo quale Funzionario addetto della Sezione di Polizia Stradale di Napoli da ieri, è stato promosso Funzionario Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale "Campania-Basilicata". (ANSA).