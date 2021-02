Covid: muore per variante Gb poco dopo richiamo vaccino

(ANSA) - CASERTA, 27 FEB - È morto al Covid Hospital di Maddaloni (Caserta) un 53enne di Pietravairano colpito dalla variante inglese del Coronavirus dopo essersi vaccinato. L'uomo, un paramedico, era stato ricoverato qualche giorno fa dopo l'aggravarsi del suo quadro clinico. Il 53enne aveva scoperto di aver contratto il covid tre-quattro giorni dopo il richiamo, ma l'Asl di Caserta non ritiene che l'accaduto metta in dubbio l'efficacia del vaccino sulla variante; è probabile infatti che il paramedico abbia contratto il virus appena prima di sottoporsi al richiamo, in un momento in cui non aveva ancora raggiunto la massima reazione a livello di anticorpi. (ANSA).