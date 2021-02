Alto Impatto a Scampia, 2 arresti 3 denunce

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - Due persone sono state arrestate e tre denunciate nel corso di controlli ad "Alto Impatto" condotti ieri sera al Rione Monterosa, nel quartiere Scampia, a Napoli.

In viale della Resistenza i poliziotti del Commissariato Scampia, che hanno operato con il supporto del Reparto di Prevenzione anticrimine e della Polizia Municipale, hanno notato due persone che, dopo essere uscite da un'abitazione della popolare "Vela Rossa", hanno consegnato qualcosa a due giovani in cambio di denaro.

I due sono stati trovanti in possesso di 7 grammi circa di cocaina, e di 4 grammi circa di eroina.

Nell'appartamento dal quale erano usciti, c' erano altri 18 grammi di cocaina contenuta in 20 cilindretti.

Marko Markovic e Tayson Lazic, di 50 e 23 anni, di Napoli, già denunciati in passato, sono stati arrestati.

In via Labriola, i poliziotti hanno controllato un'auto con a bordo tre uomini. Nel veicolo, c' erano numerosi arnesi da scasso. I tre, di 40, 35 e 51 anni, di Napoli, già denunciati in passato, sono stati denunciati Nel corso dei controlli sono stati sequestrati sette veicoli ed elevate contravvenzioni per 39 mila euro.

. (ANSA).